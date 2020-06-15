"التعاون الخليجي": الاعتداءات الحوثية تستهدف أمن المنطقة

أدان مجلس التعاون الخليجي، مساء الاثنين، إطلاق الحوثيين طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه جنوب السعودية.

وذكر مجلس التعاون الخليجي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف يدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية، مستهدفين بها المدنيين في مدينة خميس مشيط.

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وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الحوثيين في محاولاتهم المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد الأمين العام أن "هذا الاعتداء لا يستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها."