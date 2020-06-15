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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: سنخفض قواتنا في ألمانيا إلى 25 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده خفض عدد قواتها في ألمانيا إلى 25 ألفا.
ويتمركز في ألمانيا نحو 34500 جندي أمريكي، ويبلغ العدد الإجمالي نحو 50 ألف مع حساب عدد الموظفين المدنيين الإداريين فيها.
وبحسب خطة ترامب، فإن عدد الأفراد العاملين سيتم تخفيضه إلى 25 ألفا، بحلول سبتمبر المقبل، مع احتمال اتخاذ خطوات بتخفيض العدد مرة ثانية.
كما ذكر الرئيس الأمريكي أيضا الاثنين، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة، وسيعقد مؤتمرا صحفيا في هذا الخصوص يوم الثلاثاء، وذلك بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة جورج فلويد.
وقال ترامب في تصريحات صفحية، إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.
وأقيل ضابط شرطة من أتلاتنا واستقال قائد شرطتها بعد مقتل ريشارد بروكس ليل الجمعة.
ولم يجر الكشف عن تفاصيل متعلقة بالأمر التنفيذي الخاص بإصلاح الشرطة، ويعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على مقترحين منفصلين بشأن القضية.
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