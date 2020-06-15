العاهل الأردني يرفض قبول مكالمة هاتفية من نتانياهو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هاتفياً، ولم يحدد موعداً للقاء بيني غانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع الذي طلب لقاء العاهل الأردني لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نقلاً عن مسؤول أردني اليوم الإثنين.

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وقال المسؤول الأردني إن "الأمر يأتي في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم نتانياهو تنفيذها في 1 يوليو (تموز) المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "معاً" الفلسطينية.

ويقول نتانياهو إن خطة الضم "تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي ترامب" إلا أن الجانب الأمريكي أوعز لحكومة إسرائيل بالتريث في الأمر، خاصةً بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، لنحو 30% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن الملك أمر الديوان الملكي برفض تحديد موعد للقاء غانتس الذي طلب لقاءً لبحث تقدم المفاوضات على ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن.

وأبلغ الأردن المسؤولين الإسرائيليين بأنه لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وأن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية، واحتلال للأرض الفلسطينية، ويعمل الأردن مع السعودية، والإمارات، ومصر إلى جانب القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة الاتحاد الأوروبي، للضغط على الولايات المتحدة لثني حكومة نتانياهو عن أطماعها التوسعية، كما صرح المسؤول الأردني.