تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث مع شابين سقطا أرضا بعد أن اختل توازن الدراجة البخارية.
وحرص السيسي على التوقف، أثناء جولة في شوراع القاهرة، مكلفا طاقم الحراسة والطبيب الخاص به بفحص الشابين ومعرفة ما تعرضا له.
وطالب السيسي الشابين بضرورة ارتداء الخوذة أثناء ركوب الدراجة البخارية، ليتعهد الشابان بهذا ويوضحان له أنها المرة الأولى التي لم يرتديا فيها الخوذة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو يشعل مواقع التواصل .. السيسي شاهد حادثاُ فأوقف موكبه وكلف طاقم الحراسة والطبيب الخاص به بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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