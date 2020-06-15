شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بحزب إردوغان تدعو لتزويج الفتيات عند سن 12 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف التصريحات الصادرة عن قيادات العدالة والتنمية فى تركيا فيما يخص المرأة عن تلك التى كان يرددها أنصار الإخوان فى مصر خلال حكم المعزول مرسى، فقد قالت سيبال اورسين مستشار الأسرة لبلديات حزب العدالة والتنمية إنه يمكن ان تتزوج الفتاة من عمر 12 عاما إذا يفعت مضيفة: هذا حكم دينى ولا بأس من زواجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما، وتابعت: إذا كانت الفتاة لا تمانع فليس فى هذا الوضع حرام أو خطيئة ولكن تعلمون فسن الفتاة هو المقياس هنا.

وتابعت فى تصريحات تلفزيونية :"عندما يكون هناك زواج حلال يتحدثون عن الحد الأدنى للزواج ولكن كما تعلمون لا يوجد ما يسمى الحد الأدنى للزواج بالنسبة للدين"

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من ناحية أخرى زعم وزير الخارجية التركى أن تركيا تعمل مع روسيا على التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا مضيفا أنه ليس هناك خلافات مع روسيا بشأن المسائل الفنية في ليبيا، وأن الجانبان اتفقا على مواصلة المحادثات على المستوى الفني بشأن وقف إطلاق نار دائم.