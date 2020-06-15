شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للتوزيع" تشيد بجهود "الوطنية للصحافة" ودورها فى حماية الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الشركة القومية للتوزيع، ولجنة إدارة الأزمة واللجان النقابية، وجميع العاملين بها بجهود الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، لجهوده المبذولة والاهتمام الشديد بصحة وسلامة العاملين بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بداية من تشكيل لجان الأزمة ومتابعة لحظية لحالات الاشتباه والإصابة بين العاملين بفيروس كورونا وتوقيع بروتوكولات طبية مع مستشفيات ومراكز طبية لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية، وكذلك تقديم دعم عاجل بمبلغ مائة ألف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من وزارة الإنتاج الحربى، وكذلك الحرص الشديد على المتابعة اليومية والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات الصحفية والاهتمام بتوفير العلاج ومواد التعقيم والتطهير.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتبخير وتطهير والتشديد على العاملين فى ارتداء الكمامات والتباعد فى أماكن العمل وتقليل العدد واستخدام الكواشف على البوابات وتقديم تقرير يومى للهيئة عن مستجدات الاصابة والاشتباة والمخالط بين العاملين .

وثمنت الشركة القومية للتوزيع حرص واهتمام الهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها كرم جبر مما كان له الأثر فى بعث روح الاطمئنان ورفع الروح المعنوية للعاملين بالشركة .