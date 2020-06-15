شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 897 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 6 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 897 من المصريين العالقين بالمانيا والسعودية والإمارات والكويت والمغرب والعراق، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 4 رحلات نظمتها شركة مصر للطيران قادمة من مدينة ميونخ وأقلت 44 مصريا، وأبو ظبي، وأقلت 146، وكازبلانكا، وأقلت 105، وبغداد، وأقلت 299 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت وأقلت 100 راكبا، بالاضافة إلي رحلة نظمتها شركة النيل للطيران، وأقلت 203 راكبا مصريا من العالقين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .