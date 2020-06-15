شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها فى التاريخ، الذى ينحاز لها بطبيعته.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، خلال مناقشة المادة المنظمة لمقاعد المرأة فى مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما شديدا بالمرأة المصرية سواء فى كلماته، بل وأن نسبة تمثيلها فى الحكومة هى الأكير فى تاريخ مصر، وأيضا يأتى أكبر تمثيل نيابى للمرأه بواقع 91 نائبة فى مجلس النواب الحالى، قائلًا : الرئيس دائما وأبدًا ما يدعم المرأه وتمثيلها فى الهيئات السياسية.
وحول النسبة التى أقرها مجلس النواب لتمثيل المرأة من مقاعد مجلس الشيوخ، علق رئيس البرلمان قائلًا: " نسبة الـ10% هى الحد الأدني، وتستطيع أن تترشح حتى على 90% من المقاعد".
ونوه عبد العال، إلى رسالة الطمأنة التى وجهتها الأغلبية البرلمانية بالدفع بالسيدات على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ.
ووافق مجلس النواب، على المادة الأولى من مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذى تقضى بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.