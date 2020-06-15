شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يرفع الجلسة العامة ويعلن مناقشة الموازنة اليومين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المجلس سيواصل جلساته على مدار اليومين المقبلين للانتهاء من مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

جاء ذلك في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، والتي شهدت موافقة أغلبية أعضاء المجلس على مجموع مواد مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ.

وأوضح عبد العال أنه من الضروري الانتهاء من مشروعات الموازنة قبل يوم 19 من الشهر الجاري لوجود التزام للحكومة، معلنا رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

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ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.