شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلبية البرلمانية: حرصنا على التمثيل المناسب للمرأة فى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسكت الأغلبية البرلمانية ممثلة فى ائتلاف دعم مصر، بنسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ بألا تقل عن 10%، وأكدت أن المرأة لها حق التنافس على المقاعد الفردى والقائمة، وإذا جاءت نسبتها أكبر من 10% عبر الانتخابات فلا أحد يرفض ذلك، وأن المرأة محل تقدير واحترام من المجتمع كله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، خلال مناقشة المادة رقم (1) من قانون مجلس الشيوخ، التى تنص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300عضوا)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقال النائب أشرف رشاد: "نكن كل تقدير للمراة، واتفقنا على تمثيلها بنسبة 25% فى مجلس النواب طبقا للتعديلات الدستورية، لكن مجلس الشيوخ أقل عددا من النواب، وبالتالى نسبتها فيه لابد أن تقل عن النواب، كما أن طبيبعة مجلس الشيوخ مختلفة عن النواب، وتتطلب الحكمة والخبرة، بالإضافة إلى أن الالتزامات الدستورية يتم استيفائها فى القائمة، فنسبة المرأة تتوفر من خلال القائمة، ونسبة 10% كويسة جدا".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا للنائب أشرف رشاد: "يعنى تطمئن السيدات إنكم تدفعوا بسيدات فى المقاعد الفردية وأنتم حزب كبير مستقبل وطن"، ورد "رشاد": "طبعا، ومصلحتى كحزب أدفع بسيدات كمترشحين فرديين، ودفعنا بهم فى الانتخابات السابقة".

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من جانبه، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "اعترافا بقيمة السيدات المصريات كان هذا المجلس من الوهلة الأولى يعلن تقديره للمرأة والحرص على وجودها فى كل الاستحقاقات، وكنا مصممين على وجودها فى مجلس النواب بنسبة 25%، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ ففلسفة هذا المجلس استشارى وخبرات، والدستور ينحاز انحيازا إيجابيا للمرأة، ووضعنا 10% نسبتها على الأقل فى مجلس الشيوخ سعيا للاستفادة من القامات والخبرات من سيدات مصر، وأسجل احترامى وتقديرى لهن، والمجالس تتكامل مع بعضها".

فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "المرأة حاليا تنافس حتى فى الدوائر الشعبية زى إمبابة فيها 2 سيدات نائبات، وأنا أكثر انحيازا للمرأة، واشهد أن أداء المرأة فى مجلس النواب ناجحا ورائعا، ولا يوجد فرق على الإطلاق، والنائب أشرف رشاد فى حزب كبير ووجه رسالة تطمينية بانه ادفع سيدات بالحزب نواب وشيوخ".

فيما، تابع النائب أشرف رشاد، قائلا: "حديثنا ليس تعاطفا مع المرأة"، مشيراً إلى أن هذا المجلس وقف ودعم تخصيص نسبة الـ25% للمرأة فى مجلس النواب، وتوافق الجميع حولها تقديرا للسيدة المصرية، وجاء فى مجلس الشيوخ ليعبر عن تمثيل مناسب بواقع 10% لها، هذا بالإضافة إلى السيدات اللاتى سيفزن فى الانتخابات الفردية علاوة عن المعينات من قبل رئيس الجمهورية".

وأضاف رشاد، "أستشهد بحديث النائبة مى محمود التى أكدت رفضها نظرة التعاطف للمرأة"، مؤكدأً أن السيدة المصرية قادرة على أن تخوض الانتخابات الفردية والنجاح فيها، فهى ليست بحاجة نظرة شفقه أو أن يكون لها كوته فهذا يقلل من قدرة السيدة المصرية فى الانتخابات.