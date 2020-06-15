شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يستأنف أعمال دورته الـ43 بعد تعليقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة دورته العادية الثالثة والأربعين المستأنفة، التي تم تعليقها في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وتستمر أعمال الدورة المستأنفة في الفترة من 15 إلى 19 يونية في قصر الأمم بجنيف.

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وتشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في أعمال الجلسة المستأنفة، حيث سيعقد المجلس مناقشات عامة حول أعماله بشأن البند 5 المعني بهيئات وآليات حقوق الانسان والبند 6 المعني بآلية الاستعراض الدوري والبند 7 عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وقالت مؤسسة ماعت، إنه منذ تعليق الدورة الثالثة والأربعين في 13 مارس، أجرى المجلس عدة مناقشات افتراضية غير رسمية، من بينهم جلسة عقدت في 9 أبريل مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ركزت على آثار أزمة كوفيد-19 على حقوق الإنسان حول في العالم، وآخر جمع ممثلي لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة في 30 أبريل لإجراء مناقشة تتمحور حول الإجراء الذي قام به المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة في سياق تفشي كوفيد-19.