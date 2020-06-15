شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على وجوب استمرار الصفة الانتخابية بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة (5) من مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، والخاصة بوجوب استمرار الصفة الانتخابية.

وتقضى المادة (5) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

Advertisements

جدير بالذكر أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتى كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ - فى أغلبها - غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.