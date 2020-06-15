شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض بـ50 مليون دولار لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

ويهدف الاتفاق إلي مساعدة جمهورية مصر العربية علي تحسين أداء قطاع النفط والغاز وتعزيز كفاءة الطاقة في مصر وذلك من خلال الدفع باستثمارات لدعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها شركة السويس لتصنيع البترول (المستفيد).

ويعد هذا المشروع، وفقا للمذكرة، استكمالاً للمشروع الذي سبق تمويله من البنك بموجب اتفاق القرض الموقع بتاريخ 22 مايو 2018 بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والذي صدر بشأنه القرار الجمهورية رقم 323 لسنه 2018 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 22 نوفمبر 2018.

Advertisements

ويتكون المشروع من وحدة التقطير التفريغي لإنتاج الاسفلت بما في ذلك المرافق، تكاليف الإجراءات اللازمة لوحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفل.

واستعرض التقرير ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للاتفاقية عن أبرز الشروط المالية للقرض، حيث تستمر مدة القرض 13.5 عاما متضمنه فترة سماح 3 سنوات، يُسدد علي 21 قسط نصف سنوي متساوي، ويخضع القرض لمعدل فائدة متغير ويحق للمقترض أن يختار دفع الفائدة بسعر ثابت علي جزء من القرض (وفقا للشروط العامة الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية / ديسمبر 2012)، ويقدر معدل رسم الحصول علي القرض 1% من مبلغ أصل القرض.