شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يحسم أمره: 10% للمرأه بالشيوخ بعد رسالة طمأنة من الأغلبية البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي المادة الأولي من مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي تقضي بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

جاء ذلك فى رساله الطمأنه التي وجهتها الاغلبية البرلمانية ممثله في الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وكذلك النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أكدوا خلالها مكانة المرأه المصرية ، وتعهد "رشاد" بترشيح سيدات علي المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ وعدم الاكتفاء بالقائمة.

كما وافق البرلمان علي المادة (4) ، والتي تقضي بوجوب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

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ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.