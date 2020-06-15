شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: هناك أكثر من 12 نظاما انتخابيا وكل دولة تكيفه طبقا لظروفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "هناك أكثر من 12 نظاما انتخابيا، ولو سألنا أستاذ قانون دستورى، حول الأفضل، فلن يحدد أحدهم، ولكن كل دولة تكيف النظام طبقا لظروفها"، مشيراً إلى هناك دولا موحدة فرضت الظروف فيها أن يكون لديها مجلسين تشريعين مثل فرنسا وإيطاليا.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تعقيباً على النائب أحمد طنطاوى أثناء مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، أن أحد القادة السياسيين، أكد أن الديمقراطية من أسوأ النظم، وساد خلاف عليها، والعالم كله يبحث عن صياغات سياسية جديدة، وأوراق بحثية تبشر بأنظمة سياسية جديدة.

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وتابع عبد العال، أن العشر سنين القادمة سيشهد العالم صياغات جديدة لأنظمته السياسية، فبات هناك مجتمعات ترفض الأحزاب بأشكالها التقليدية، وغيره، وهناك نظرة إعجاب للاتحاد السويسرى من دول العالم، وفى النهاية الجميع يجتهد.

وكان النائب أحمد الطنطاوي، قد قال إننا خالفنا العرف السائد فى العالم، حيث أن الدول الفيدرالية هى التى تأخذ بنظام الغرفتين، منتقداً أيضا الأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة قائلًا: "أشفق على المدافعين عن القائمة المغلقة المطلقة، فهذا نظام شاذ ولا يوجد دولة تمتلك نظام سياسى مستقر مثل مصر أن تأخذ بهذا النظام.. فهى ستموت الأحزاب ولن تقويها".