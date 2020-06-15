بعد شفاء طفل من الفيروس.. جهة سوس ماسة تعلن الانتصار على كورونا

غادر آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد، في جهة سوس ماسة، صباح اليوم الاثنين، جناح كوفيد-19 في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في مدينة أكادير، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوه التام من فيروس كورونا.

وأوضحت المسؤولة عن التواصل، في المديرية الجهوية للصحة في جهة سوس ماسة لـ”اليوم 24″، أن آخر حالة شفاء تتعلق بطفل يبلغ من العمر 13 سنة، الذي غادر، صباح اليوم، المستشفى، بعدما أكدت التحاليل المخبرية شفاءه من كورونا.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن جهة سوس ماسة تغلبت على كورونا، بعدما سجلت 90 حالة بفيروس كورونا، شفي منها 82 شخصا، و7 وفايات، مع استبعاد 17886 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.

جدير بالذكر أن جهة سوس ماسة، كانت قد سجلت أول حالة، يوم 13 مارس 2020، قبل أن تعلن عن خلوها، صباح اليوم الاثنين، من الفيروس، وصنفت في المنطقة 1 من طرف وزارة الداخلية، واستفادت من ظروف تخفيف الحجر الصحي، إذ أصبح سكانها بإمكانهم الخروج من دون حاجة إلى رخصة استثنائية، للتنقل داخل المجال الترابي للجهة.