إدارة سجن “عين برجة” تعاقب بوعشرين بسبب تضامنه مع الريسوني..منعته من الفسحة والمذياع والمعقمات والاتصال بعائلته!

كشفت أسماء الموساوي، زوجة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، مساء اليوم الاثنين، أن مندوبية السجون تمارس تعسفا خطيرا اتجاه الصحافي بوعشرين.

وأوضحت أسماء الموساوي، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن الصحافي توفيق بوعشرين طلب من محاميه سعد السهلي، بعد أن قام الأخير بزيارته، يوم الخميس الماضي، في سجن عين البرجة، أن ينشر باسمه رسالة تضامنية مع زميله سليمان الريسوني، وهي الرسالة التي بعثها المحامي لموقع “اليوم 24” لنشر الخبر.

وبعد إعلان الخبر على الموقع، قالت زوجة بوعشرين، إن إدارة السجن المحلي “عين البرجة” عمدت إلى إرغام توفيق بوعشرين إلى كتابة تكذيب لما نشر في الموقع، لافتة الإنتباه إلى أن بوعشرين رفض ذلك، قائلا:”إنه معتقل ومعزول ولَم يطلع على ما نشر في الموقع”.

وأضافت أسماء الموساوي أنه أمام رفض زوجها تكذيب خبر تضامنه مع زميله سليمان الريسوني، لجأت إدارة السجن إلى معاقبته، إذ حرمته من الاتصال بعائلته يوم الجمعة الماضي، في حين أن عائلته اتصلت بالإدارة للاستفسار عن سبب عدم اتصاله لكن لا مجيب.

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بالإضافة إلى ذلك، وحسب قول أسماء الموساوي، فإن إدارة السجن صادرت السجادة الخاصة بزوجها، والسبحة، بالاضافة إلى المعقمات، والكرسي، والطاولة، والمعالق وكل ما يستعمله للأكل، فضلا عن الكتب، والمذياع…، وحرمته أيضا من الاتصال بعائلته، وأنقصت إدارة سجن “عين برجة” مدة الاتصال إلى 5 دقائق مرتين في الأسبوع.

وأشارت أسماء الموساوي إلى أن إدارة سجن “عين برجة” فتشت زوجها بطريقة مهينة جدا وأفرغت زنزانته عن آخرها، كما حرمته من الفسحة، الأمر الذي اعتبرته “عقوبات تعسفية تمارسها إدارة السجن في حق توفيق بوعشرين وتعتبر تعذيبا نفسيا في حق معتقل معزول اصلا وانتهاكا صارخا لحقوقه”.