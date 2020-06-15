الاتحاد الأوروبي يدعو أميركا للتراجع عن القطيعة مع منظمة الصحة العالمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، الولايات المتحدة، في تصريح صحافي للممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إلى مراجعة قرارها بشأن قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعرب بوريل في تصريحه الذي جاء عقب اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، حضره وزراء خارجية دول الاتحاد ونظيرهم الأميركي مايك بومبيو، عن أسفه إزاء القرار الأميركي، قائلا إنه "ينتظر تراجع الولايات المتحدة عنه".

وذكر أن "فيروس كورونا أظهر بوضوح للعالم الحاجة إلى التعاون الدولي".

وقال إن "المشاكل العالمية تحتاج إلى حلول عالمية، ولسنا متوافقين مع الولايات المتحدة بالآراء، ولكننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بالتعاون معها".

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من ناحية أخرى، ذكر بوريل أن الاجتماع تناول عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات المتعلقة بالصين.

وفي 29 أيار/ مايو الماضي، أعلن ترامب إنهاء علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية وتوجيه مساهماتها المالية للصحة في العالم؛ بسبب ما اعتبره رفض المنظمة إصلاحات اقترحتها إدارته.

وسبق أن وجهت إدارة ترامب اتهامات كثيرة للمنظمة بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي كورونا والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.