فوز معنوي لأخاء الناصرة وخسارة لهـ. أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق أخاء الناصرة في مباراته البيتية أمام هبوعيل العفولة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ32 من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين محمد خطيب في الدقيقة السابعة وألون بازورغي في الدقيقة 23.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب، أشرف رباح، الهدف الثالث لصالح أخاء الناصرة.

وبهذا الفوز، رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق النصراوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الخميس القادم.

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هـ. أم الفحم يخسر أمام هـ. بيتح تيكفا

خسر فريق هبوعيل أم الفحم مباراته أمام ضيفه هبوعيل بيتح تيكفا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ32 من البلاي أوف السفلي بالدوري.

وانتهى شوط المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل منهما، حيث افتتح الفريق الخصم باب التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، ثم في الدقيقة 16 أدرك اللاعب دوفيف غباي هدف التعادل لهبوعيل أم الفحم من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 28 أضاف هبوعيل بيتح تيكفا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 35 عاد اللاعب، دوفيف غباي، لاقتناص هدف التعادل.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 74 تلقت شباك هبوعيل أم الفحم هدفا ثالثا، لتنتهي المباراة بخسارته.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 40 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل نوف هجليل يوم الخميس المقبل.