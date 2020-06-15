أبناء سخنين يفوز ويعزز آماله بالعودة إلى العليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين، فوزا خارجيا هاما على مضيفه هبوعيل رمات غان بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ32 من البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 افتتح اللاعب، مهران راضي، باب التسجيل لصالح أبناء سخنين، ثم في الدقيقة 58 جاء هدف ذاتي بشباك الفريق الخصم ليمنح الفريق السخنيني هدفا ثانيا، وفي الدقيقة 62 أحرز اللاعب، موطي مالكا، الهدف الثالث لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 89 جاء هدف هبوعيل رمات غان الوحيد.

وبهذا الفوز، اعتلى الفريق السخنيني المركز الثاني المؤهل إلى الدرجة العليا برصيد 54 نقطة بعدما تساوى مع هبوعيل ريشون لتسيون بالنقاط.

وسيستضيف أبناء سخنين في مباراته القادمة شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الخميس القادم.

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الوحدة كفر قاسم يفوز على هـ. كتمون القدس

اكتفى فريق الوحدة كفر قاسم بالفوز على ضيفه هبوعيل كتمون القدس بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ32 من البلاي أوف العلوي بالدوري.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 76 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق القسماوي من نيران صديقة.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 50 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق القسماوي في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه السخنيني يوم الخميس القادم.