كورونا: 3 إصابات في كل من أم الفحم وكفر قرع واستمرار تعليق التعليم بباقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطياتٌ صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، ازديادا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلدات العربية، وبخاصّة جنوبي البلاد، في النقب، بالإضافة إلى مدينة باقة الغربية التي ما تزال، تُسجّل زيادة مُقلقة بعدد المُصابين بالفيروس، ما دفعَ بلديّتها إلى "استمرار تعليق التعليم في المدارس"، فيما سُجّلت ثلاث إصابات مؤكدة بكورونا إحداها لطالب مدرسة في مدينة أم الفحم، كما سَجّلت كفر قرع 3 إصابات مؤكَّدة كذلك.

وأفادت وزارة الصحة بأن "عدد مرضى كورونا في البلاد (بشكل عام)، بلغ 19237 حتى الساعة 19:20 من مساء اليوم الإثنين بينهم 302 حالة وفاة. ومن مجمل الإصابات هناك 45 وصفت حالتهم متوسطة و 35 خطيرة و 25 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 15415 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 3520".

وكشفت معطيات وزارة الصحة أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس في البلدات العربية، شملَ بالأساس؛ عرعرة النقب، ورهط، وحورة، في النقب، بالإضافة إلى باقة الغربية التي عقدت بلديّتها "جلسة موسّعة ظهر اليوم الإثنين ضمّت لجنة الطوارئ وممثليّة الأهالي، وذلك إثر تطوّرات انتشار فيروس كورونا في المدينة".

وأظهرت البيانات الرسمية أنه منذ يوم السبت الماضي، سُجلت 32 إصابة في رهط، و27 إصابة في باقة الغربية، و24 إصابة في حيفا، و19 إصابة في القدس، و14 إصابة في عرعرة النقب، و6 في الرملة، و5 في اللد، و4 في كفر قرع، و3 في حورة، و3 في عرعرة المثلث.

وفي المقابل، استقرّ الوضع في غالبية البلدات العربيّة في الشمال على ما هو عليه من حيث عدد الإصابات، غير أن بعض البلدات سجّلت ارتفاعا طفيفا بعدد المُصابين، كشفاعمرو التي ارتفع عدد المصابين فيها في الأيام الثلاثة الأخيرة، كما هو الحال في مدينة الناصرة، وقرية جديدة المكر، علمًا بأن عدد المصابين في البلدات المذكورة، ما يزال أقلّ من 15 إصابة.

وذكرت بلدية باقة في بيان، أنها قررت "استمرار تعليق التعليم في المدارس حتى يوم السبت الموافق 20.06.2020، حيث ستجري سلسلة جلسات يومية لمتابعة وبحث تطوّرات انتشار الفيروس".

وأوضحت أن قرار تعليق التعليم يستثني "مدرسة الرحمة والطلاب المتقدّمين لامتحانات العلامة الواقية والبجروت في المدارس الثانوية".وقالت البلدية إنها "ستقوم بعقد جلسة موسّعة مساء اليوم (الإثنين) تجمع لجنة الطوارئ واللجنة الطبيّة مع ممثّل وزارة الصحّة لبحث الوضع الحالي والخروج بتوصيات من شأنها الحد والسيطرة على انتشار الوباء".

بدورها، أعلنت بلدية أم الفحم ووزارة الصحة اليوم الإثنين، عن "تأكيد إصابات جديدة في المدينة، بفيروس كورونا، على الأقل 3 حالات مؤكدة، في الوقت الذي تنتظر فيه إجابات عدد من الفحوصات التي أجريت"، بحسب بيان صادر عن البلدية.

وأفادت البلدية في بيانها بتسجيل "إصابة اخرى، لشخص تواجد في البريد المركزي يوم أمس الأحد في ساعات الصباح، المتواجد على الشارع الرئيسي لمدينة أم الفحم، وطالبت بذلك وزارة الصحة كل من تواجد في البريد في هذه الساعات الدخول إلى الحجر الصحي"، ولم تورد البلدية أية تفاصيل حول الإصابة الثالثة.

وذكرت أن "المناشدة (تأتي) بناءً على تحقيق صحي أجرته وزارة الصحة لمسار أحد المصابين المؤكدين في المدينة، يوم أمس ألاحد، الموافق 14.6.2020 بين الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا".

وأشارت إلى ضرورة "أن يدخل للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية، احتياطية ووقائية، (كل من تواجد في المبنى) إذ تواجد المصاب خلال هذا الوقت داخل مبنى البريد".

وأوضحت البلدية أنه "من بين الإصابات الجديدة المؤكدة طالب مدرسة من مدينة باقة الغربية، يدرس في مدرسة المجد للتعليم الخاص في مدينة أم الفحم"، مُشيرة إلى أنه "بناءً عليه اجتمعت مساء اليوم إدارة المدرسة وبلدية أم الفحم ولجنة الأولياء في المدرسة لإجراء الخطوات التدبيرية للوقاية من الفيروس".

وذكرت أن "من بين الخطوات والتدابير التي اتفق عليها المجتمعون، دخول الأشخاص الذين كانوا بتواصل مع الطالب للحجر الصحي المنزلي مع إجراء فحوصات".

وقالت إنه "تم خلال اليوم تعقيم المدرسة، وسيتم فتح المدرسة غدا الثلاثاء لاستقبال الطلاب كالمعتاد"، لافتةً إلى أنه "تقرر عدم تعليق الدراسة في المدرسة لسبب أن طلاب المدرسة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب قرار لجنة أولياء أمور الطلاب".

من جانبه، أكد مجلس محلي كفر قرع في بيان " وجود ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا من سكان كفر قرع والذي يخضعون للعلاج والعناية وفق تعليمات وزارة الصحة".

وأوضح المجلس المحلي أن "جميع من كانوا على اتصال مباشر مع المصابين الثلاثة قد دخلوا للحجر الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة بما في ذلك مساعدة في إحدى الصفوف التعليمية في مدرسة الحوارنة الابتدائية، وابنها الذي يتعلم هو الآخر في مدرسة الحوارنة".

وذكر أنه "بعد التشاور مع إدارة مدرسة الحوارنة الابتدائية والسيد هلال عزب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب، عن انتظام الدراسة في مدرسة الحوارنة الابتدائية, علما أن المساعدة وابنها سيخضعان غدا الثلاثاء للفحوصات الطبية اللازمة وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات الرسمية".

وحذر مجلس محلي كفر قرع مواطنيه "من الاستهتار والاستخفاف بالتعليمات خصوصا مع العودة التدريجية إلى الحياة شبه الاعتيادية ومع منح العديد من التسهيلات خصوصا وأننا نشهد ارتفاعا مقلقا في عدد المرضى المؤكدين بكورونا في المجتمع العربي".

وطالب المجلس المحلي المواطنين "الحرص على التعليمات وعلى رأسها وضع الكمامات والنظافة الشخصية والبعد مترين".

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم الإثنين، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

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دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 143

حورة: الإصابات 198، المتعافون 143

أم الفحم: الإصابات 87، المتعافون 79

رهط: الإصابات 179، المتعافون 62

الطيبة: الإصابات 50، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 39

البعنة: الإصابات 36 المتعافون 31

دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

جت: الإصابات 32، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 103، المتعافون 23

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 51، المتعافون 19

الناصرة: الإصابات 22، المتعافون 19

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13

الفريديس: الإصابات 15، المتعافون 11