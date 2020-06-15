الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر

الإثنين 15 يونيو 2020

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، وذلك وفقا لاشتراطات وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا.



يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"

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وذكر بيان صادر عن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي " و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات و الكوارث " أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني الإمارات والمقيمين.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا والتي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الإمارات في هذا الصدد.