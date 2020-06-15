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شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان ريو دي جانيرو يحقق مع حاكم الولاية بتهمة اختلاس أموال مكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
صورة أرشيفية
بدأ برلمان ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إجراءات مساءلة حاكم الولاية ويلسون ويتزيل بتهمة اختلاس أموال عامة كانت مخصصة لمكافحة فيروس كورونا في البرازيل.
وفي جلسة تصويت افتراضية الأسبوع الماضي، صوت 69 نائباً من نواب البرلمان الـ70 على إجراءات المساءلة، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ومع ذلك، ولأن المساءلة لا يمكن أن تمضي قدماً إلا بتفويض من رئيس البرلمان الإقليمي، بدأت إجراءات المساءلة رسمياً، مع نشر التفويض في الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين.
وسيكون أمام الأحزاب 48 ساعة لترشيح أعضاء في لجنة خاصة.
وسيتمكن ويتزيل من الدفاع عن نفسه فيما يصل إلى 10 جلسات.
وقبل 3 أسابيع، داهمت الشرطة مقر إقامته للاشتباه في إساءة استخدام الموارد العامة المخصصة للرعاية الصحية لمكافحة فيروس كورونا، في ريو دي جانيرو.
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