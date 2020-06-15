- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. حالات الشفاء من كورونا ضعف الإصابات والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
صورةر أرشيفية
أعلنت الإمارات، الاثنين، تسجيل 667 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وهو ضعف عدد الإصابات المسجلة التي بلغت 342 إصابة، في تطور إيجابي ملحوظ.
وذكرت وكالة "وام"، أنه تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص في الإمارات، والكشف عن 342 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 42 ألفا و636 حالة.
وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد وصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في الإمارات، إلى 28 ألفا و129 شخصا.
وأوضحت "وام" أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالوباء، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 291 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. حالات الشفاء من كورونا ضعف الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.