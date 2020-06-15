الإمارات.. حالات الشفاء من كورونا ضعف الإصابات

الإثنين 15 يونيو 2020

صورةر أرشيفية

أعلنت الإمارات، الاثنين، تسجيل 667 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وهو ضعف عدد الإصابات المسجلة التي بلغت 342 إصابة، في تطور إيجابي ملحوظ.

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وذكرت وكالة "وام"، أنه تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص في الإمارات، والكشف عن 342 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 42 ألفا و636 حالة.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد وصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في الإمارات، إلى 28 ألفا و129 شخصا.

وأوضحت "وام" أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالوباء، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 291 حالة.