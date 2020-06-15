شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن السماح لمواطنيها ومقيميها بالسفر إلى وجهات محددة ابتداءً من 23 يونيو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:40 مساءً, 15 يونيو 2020 م
المناطق - واس
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها ومقيميها بالسفر إلى وجهات محددة ابتداءً من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري، وفق اشتراطات وإجراءات سيعلن عنها لاحقاً و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).
وذكر بيان صادر عن ” وزارة الخارجية و التعاون الدولي ” و ” الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ” و ” الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث ” بدولة الإمارات أنه سيعلن لهذا الغرض لاحقاً عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وفي أثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
وأوضح البيان أن الإجراء يأتي في ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا.
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