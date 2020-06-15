شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعاود إغلاق المراكز الرياضية والثقافية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

في تطور لافت لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عن عزمها إعادة إغلاق جميع المراكز الرياضية والثقافية العاملة في قاعات مغلقة، وذلك في أعقاب تجدد الإصابات بالفيروس.

وأوضح مسؤولون صينيون، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء العالمية، أنه يتعين على جميع المناطق لديهم تكثيف عمليات تعقيم المساحات العامة، وأن يتم مؤقتاً إغلاق المنشآت الرياضية والثقافية العاملة في قاعات مغلقة، إضافة إلى زيادة فحوص الحرارة وعدم إدخال أشخاص من غير المقيمين.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب رصد السلطات الصحية في الصين وعدة دول أخرى وجود عدد كبير من الحالات المصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، بعد تخفيف الإجراءات الإحترازية، ما يؤكد أهمية المتابعة المستمرة للفيروس الذي لايزال نشطاً، وإتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي له والحد من إنتشاره.