شكرا لقرائتكم خبر عن «جيبريسوس»: «كورونا» يؤثر على رصد «الأنفلونزا» العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف جيبريسوس في جنيف أن "عمليات رصد الإنفلونزا توقفت أو تراجعت في العديد من الدول". وقال تيدروس فى مؤتمر صحفى، إن اختبارات الانفلونزا انخفضت ايضا بشكل كبير.
وحدث انخفاض بنسبة 94 في المائة في عدد فيروسات الإنفلونزا التي تم تحميلها على قاعدة البيانات الدولية لفيروس الأنفلونزا، مقارنة بالسنوات الأخيرة.
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