شكرا لقرائتكم خبر عن «جيبريسوس»: «كورونا» يؤثر على رصد «الأنفلونزا» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن الاستعدادات لموسم الأنفلونزا الذي يبدأ في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية تعرضت لعراقيل بالغة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأضاف جيبريسوس في جنيف أن "عمليات رصد الإنفلونزا توقفت أو تراجعت في العديد من الدول". وقال تيدروس فى مؤتمر صحفى، إن اختبارات الانفلونزا انخفضت ايضا بشكل كبير.

وحدث انخفاض بنسبة 94 في المائة في عدد فيروسات الإنفلونزا التي تم تحميلها على قاعدة البيانات الدولية لفيروس الأنفلونزا، مقارنة بالسنوات الأخيرة.