شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف جرائم «داعش» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) كريم خان، إلى وجود أدلة جديدة تشير إلى زخم كبير في الجهود لمساءلة داعش.

وأشار المستشار خان في التقرير الرابع الذي قدمه اليوم افتراضياً لمجلس الأمن الدولي إلى أن فريق التحقيق عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2490 (2019) واصل إجراء تحقيقاته عملاً بولايته المتمثلة بدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة داعش عن الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، موسعاً أولياته في التحقق خلال فترة التقرير للتطرق إلى الجرائم التي ارتكبها داعش ضد جميع المجتمعات في العراق.

ولفت إلى أن التعاون مع السلطات العراقية أسفر عن الحصول على بيانات من هواتف نقّالة وأجهزة تخزين بيانات ضخمة ذات صلة بداعش، الأمر الذي مثّل تحوّلا محتملاً في نموذج محاكمة أعضاء داعش بالعراق.