شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 6 في انفجار لغمين بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب أربعة آخرون جراء انفجار لغمين أحدهما بطريق المطار والآخر بعين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وذكر مركز الطب الميداني والدعم أن انفجار اللغم الذي وقع بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر، فيما أدى الانفجار الآخر إلى مصرع امرأة وإصابة طفليها، إذ نقلوا إلى المستشفى الميداني.

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