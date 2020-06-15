شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإمارات السماح للمواطنين والمقيمين، بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا، اعتبارا من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وذكر بيان صادر عن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي" و "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث"، أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين.

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