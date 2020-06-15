شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمون» المتهم الأول.. حقيقة الموجة الثانية من «كورونا» بالصين والان نبدء بالتفاصيل
ووضعت عدة مناطق بالعاصمة الصينية نقاط تفتيش أمنية وأغلقت المدارس وأمرت بإجراء اختبارات للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا اليوم الاثنين، بعد زيادة غير متوقعة في حالات الإصابة المرتبطة بأكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في آسيا.
وذكرت صحف حكومية أنه تم اكتشاف الفيروس في أدوات تقطيع السلمون المستورد في شينفادي ببكين وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الجائحة في الصين.
وقال مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية إنه يتحفظ في القول بضرورة اختبار عمليات التعبئة نتيجة للإصابات الجديدة.
وتمثل تصريحاته تكرارا لتصريحات أدلى بها خبراء في وقت سابق اليوم الاثنين قالوا إن من غير المرجح أن يحمل السمك نفسه المرض وإن أي صلة بالسلمون ربما يكون نتيجة تلوث تم نقله.
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