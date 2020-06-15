شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: نقف على عتبة مرحلة التعافي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أن تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز إلى ثلاثة ثوابت رئيسة هي الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، والاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "نحن اليوم في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحليّة تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحيّة، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحيّة والتتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية".
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