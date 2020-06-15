واشنطن: لقاء بين صربيا وكوسوفو في البيت الأبيض قريبا

أعلن الموفد الأمريكي لصربيا وكوسوفو، الإثنين، أن بلغراد وبريشتينا وافقتا على عقد لقاء في البيت الأبيض في محاولة لإحياء الحوار المتعثر بينهما منذ أكثر من عام.



وأعلن ريتشارد جرونيل الموفد الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفع في اتجاه حوار صعب بين صربيا واقليمها السابق، عقد الاجتماع في تغريدة.

وكتب غرونيل "نبأ ممتاز، تلقيت تعهدا من حكومتي كوسوفو وصربيا" لوضع حد لمعاركهما الدبلوماسية بحيث يعقد لقاء في 27 يونيو/ حزيران في واشنطن في البيت الأبيض لإجراء محادثات حوار".

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ولم تؤكد أي من الحكومتين الاجتماع في الوقت الحاضر، ولو أن رئيس كوسوفو هاشم تاجي رحب بالدعوة على تويتر.

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وباشر العدوان السابقان إبان حرب الاستقلال بين 1998 و1999محادثات تطبيع برعاية الاتحاد الأوروبي قبل حوالى عشر سنوات، لكن الحوار متعثر منذ نهاية 2018، حين فرضت بريشتينا ضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من صربيا.

وسعيا للحض على استئناف المحادثات، مارس ريتشارد غرونيل ضغوطا شديدة على الطرفين، وخصوصا على بريشتينا التي قررت للتو إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية هذه.

وامتنعت بلغراد عن الرد على طلب تعليق، غير أن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لمح قبل بضع ساعات إلى أنه "لا يستبعد احتمال" التوجه إلى واشنطن بعد زيارة لموسكو مقررة في 23 يونيو/ حزيران.

وتدعم روسيا صربيا في رفضها الاعتراف باستقلال اقليمها السابق المعلن عام 2008.