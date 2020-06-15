البرهان يوجه حكام الولايات السودانية بمواصلة تفكيك تنظيم الإخوان

وجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، حكام الولايات بمواصلة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان البائد، ودعاهم للتنسيق فيما بينهم.



واستقبل البرهان في مكتبه بالخرطوم الإثنين، حكام الولايات السودانية الـ18، واستمع إلى شرح مفصل حول مجمل استعدادات الولايات لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإهتمام بالجوانب الاقتصادية.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (رسمية)، ثمن البرهان الجهود التي يبذلها حكام الولايات، والدور الكبير الذي يلعبونه في شتى المجالات.

ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.