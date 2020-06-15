5 آلاف فحص «كورونا» لموظفي حكومة الشارقة العائدين إلى مقار العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أوضحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن فحوصات الكشف المبكر عن إصابات فيروس «كورونا» المستجد التي تم تنفيذها لموظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية؛ غطت حتى الآن نسبة الموظفين الذين شملهم قرار العودة إلى مقار العمل البالغة نسبتهم 30%.



حيث بلغ عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى الآن ما يفوق 5000 فحص لموظفي وموظفات دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وذلك للتأكد من سلامتهم عند مباشرتهم العمل.

وتم التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع متعددة تغطي مدن ومناطق الإمارة، حيث ينفذ الفحص في مدينة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفي المنطقة الوسطى بمقر فرع دائرة الموارد البشرية بمنطقة مليحة، وفي المنطقة الشرقية بمقار أفرع الدائرة في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وذلك مراعاة لمناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقار الفحص.

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وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الفحص يستغرق مدة بسيطة لا تتعدى 5 دقائق من لحظة دخول الموظف الفاحص إلى انتهاء عملية الفحص، موضحاً أن ظهور النتائج يتم خلال 72 ساعة ويتم إرسالها عبر رسالة نصية للموظف.

وبين أنه تم تقسيم موظفي الجهات الحكومية إلى مجموعات لضمان عدم التزاحم بين المتواجدين من الموظفين للفحص في المقر خلال اليوم الواحد. وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

متابعة

وأكد أن اللجنة تتابع بتواصل عملية إجراء الفحوصات، وتسهيل الإجراءات التي تمت حتى الآن بسلاسة تامة، موضحاً أن مقار الفحص تستقبل الموظفين لأخذ المؤشرات الحيوية منذ الـ 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وأشاد بالتعاون المثمر لوزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية في تنسيق تنفيذ الفحوصات لكافة موظفي حكومة الشارقة. وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها جنود الصف الأول من الطواقم الطبية في مقار الفحص المتعددة.كما أشاد بالأدوار التنظيمية التي تقوم بها فرق التطوع التي سهلت عمليات استقبال الموظفين وتسجيل بياناتهم، وتنظيم دخولهم، والرد على استفساراتهم، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم وللطواقم الطبية المتواجدة في مقار الفحص.