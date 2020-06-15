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فرنسا تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

فرنسا تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

نددت فرنسا، الإثنين بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق في طرابلس.

 

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي".

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والأحد، نددت الرئاسة الفرنسية بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا، مشددة على أنها "عدوانية ولن نصمت عليها". 

 

ووصفت الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا بـ"أكثر عدوانية وتصلبا" مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.

 

وتدعم تركيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية برئاسة فايز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين في ليبيا وهو ما يرفضه الجانب الروسي

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