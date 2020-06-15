«عدد العمال المصريين المختطفين في ليبيا يتراوح ما بين 19 إلى 22 شخصا» .. المتحدث بإسم الجيش الليبي: تحديد مكان إختطاف العمال المصريين

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن اختطاف العمال المصريين جريمة تضم إلى جرائم أرودغان في ترهونة.

وتابع : «المصريون المختطفون عمالة بريئة ليس لها علاقة بما يحدث في ليبيا وتدفع ثمن دعم الدولة المصرية للجيش الليبي»، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان اختطاف العمال المصريين بمقر تابع لميلشيا الحزم في مصراتة.

وتوقع أن يكون عدد العمال المصريين المختطفين يتراوح ما بين 19 إلى 22 شخصا، قائلا: «مش عارفين هناك أشخاص آخرين أم لا».

وأكد أن الوضع في مدينة برقة التي تضم بعض عناصر العمالة المصرية آمن، معربا عن اعتذاره للشعب المصري عن أفعال ميلشيات الوفاق التي تتلقى أوامرها من أردوغان.

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وحول تواجد القوات التركية في ليبيا قال: «منذ شهر تراوح عدد الجنود الأتراك في ليبيا ما بين 1500 إلى ألفين عسكري، فضلا عن طائرات مسيرة وقوات من سلاح المدفعية وفرقاطات حربية ومنظومة دفاع جوي».

وأكد أن مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا هدفها استقلال وسلامة الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يتصدى لهجوم كبير من الميليشيات الإرهابية في مدينة سرت.

ولفت إلى أنه سيتم إحالة كافة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات وأردوغان إلى القضاء الليبي والدولي، مشيرا إلى أنه من الصعب إقامة لقاء من المشير خليفة حفتر والسراج خلال الفترة الماضية، وأكد أن الجيش الليبي يمتلك معنويات عالية وقادر على مواصلة القتال.