الشرطة الألمانية تكثف ضغوطها على اليمين المتطرف

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برلين: وضع فرع إقليمي لحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف تحت مراقبة الشرطة بسبب ميوله المتطرفة، حسبما ذكرت السلطات المحلية الإثنين، في وقت يتزايد الضغط على هذا الحزب المعادي للهجرة.

وبات فرع براندنبورغ لحزب البديل لألمانيا الآن "حالة مشبوهة وموضع مراقبة" وفق متحدث باسم وزارة الداخلية الإقليمية.

ويمنح القرار المسؤولين في براندنبورغ صلاحيات واسعة في مراقبة مؤسسات الحزب ومسؤوليه في المقاطعة، حيث حل الحزب ثانيا في انتخابات 2019 بحصوله على 23,5 بالمئة من الأصوات.

ومثل هذه المراقبة تشمل مجموعات أو منظمات تعد تهديدا للديموقراطية ودولة القانون.

ويأتي هذا التحرك الرسمي الأخير بحق المجموعة بعد ثلاثة اشهر على وضع فصيل "وينغ" (جناح) الأكثر تطرفا في الحزب، تحت مراقبة الشرطة لارتباطه بنازيين جدد معروفين.

وفصيل وينغ الذي يضم قرابة سبعة آلاف عضو، شارك في تأسيسه النائب عن الحزب بيورن هويكي، الذي أثار غضبا بهجومه على ثقافة ألمانيا في استذكار جرائم النازيين.

وكان أندرياس كالبيتس يترأس فرع براندنبورغ قبل إقصائه من الحزب في أيار/مايو لإخفائه عضويته السابقة في مجموعة للنازيين الجدد هي "الشباب الألماني المخلص لأرض الآباء".

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لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ في الحزب ورفع طعنا قضائيا ضد قرار إقصائه.

وأجج إقصاء كالبيتس عداوة بين أكثر الأعضاء تشددا في الحزب وعناصر مرتبطة بالمشهد اليميني المتطرف.

تأسس الحزب عام 2013 احتجاجا على العملة الأوروبية الموحدة، ونما وجنح أكثر نحو اليمين ليحرز عددا كبيرا من أصوات ناخبين مستائين من سياسة الحكومة الخاصة بالهجرة.

وهو الآن أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

لكن الحزب تعرض لانتقادات لإثارته مشاعر معادية للهجرة وسط العديد من الهجمات التي نسبت لليمين المتطرف في ألمانيا في الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن يمثل أحد المتعاطفين مع النازيين الجدد متهم باغتيال سياسي مؤيد للهجرة العام الماضي، أمام محكمة في فرانكفورت الثلاثاء.