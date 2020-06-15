ضبط 52 كيلو جرام أغذية فاسدة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
نظم قسم مراقبة الأغذية في مديرية صحة بني سويف، اليوم الإثنين، حملة على عدد من المنشآت التجارية بمركز إهناسيا غرب المحافظة، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، لمتابعة جودة وسلامة الأغذية المعروضة لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وتمكنت الحملة من تحرير 9 محاضر متنوعة، وضبط 52 كيلو جرام أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
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