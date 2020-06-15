محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
تمكنت قوات الإنقاذ النهري في أسوان، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب غرق في ترعة كاسل بمركز كوم امبو.
تلقى مدير الأمن اللواء هشام فاروق إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب أثناء استحمامه بترعة كاسل، هربًا من حرارة الجو.
انتقلت قوات من المباحث والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثة الغريق وجرى نقلها إلى مشرحة كوم امبو العمومية.
وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه في ترعة بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.