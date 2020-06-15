انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه في ترعة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في أسوان، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب غرق في ترعة كاسل بمركز كوم امبو.

تلقى مدير الأمن اللواء هشام فاروق إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب أثناء استحمامه بترعة كاسل، هربًا من حرارة الجو.

انتقلت قوات من المباحث والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثة الغريق وجرى نقلها إلى مشرحة كوم امبو العمومية.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.