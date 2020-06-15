التحريات تكشف ملابسات غرق شاب في نهر النيل بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات غرق شاب في نهر النيل بمركز العياط، الاثنين.

جهود البحث توصلت إلى أن الشاب نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو، ولقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار بعيدا حتى تم انتشال الجثة.

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البداية تعود إلى تلقي العميد محمد عطوية مأمور قسم العياط، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بغرق شاب بنهر النيل بنطاق دائرة القسم.

التحريات أشارت إلى مصرع "إسلام محمد" مقيم قرية ميت القائد غرقا بنهر النيل. ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري وتمشيط المنطقة التي شهدت الواقعة.

وكُللت جهود رجال الإنقاذ بانتشال جثة الغريق، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.