الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من ٢٣ يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في الإمارات، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث، أنه سيتم إعتبارا من يوم الثالث و العشرين من يونيو الجاري السماح للمواطنين و المقيمين بالإمارات، بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بيان مشترك أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين.
و أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا و التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.
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