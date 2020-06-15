الإمارات تسجل 342 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت الإمارات تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات 42,636 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة.، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، أنه تم تسجيل شفاء 667 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي

حالات الشفاء 28,129 حالة.

ووفيما تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات