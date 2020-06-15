كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا.. السلطات الصحية تسجل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29436 حالات.

وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 30 حالة ويبقى دون هذا المستوى لليوم السادس على التوالي.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ 12 من حيث حصيلة الإصابات.