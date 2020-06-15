كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الجزائرية تسجل ارتفاعاً في وفيات وإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، 10 حالات وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه بذلك "ارتفع إجمالي الوفيات إلى 777، والإصابات إلى 11031".
وأكد رئيس لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، على تماثل 129 مصابا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7735، فيما يعالج 39 مصابا في وحدات العناية المركزة.
وكانت السلطات الأردنية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر القادم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,059 مليون إصابة، بينهم أكثر من 437 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,165 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.