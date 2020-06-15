كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الجزائرية تسجل ارتفاعاً في وفيات وإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، 10 حالات وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه بذلك "ارتفع إجمالي الوفيات إلى 777، والإصابات إلى 11031".

وأكد رئيس لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، على تماثل 129 مصابا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7735، فيما يعالج 39 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وكانت السلطات الأردنية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر القادم.