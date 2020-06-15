كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى وصول إجمالي عدد الإصابات إلى 979 حالة، موضحة أنها "سجلت 10 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة".

واتخذت وزارة الصحة إجراءات أخرى بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميت؛ حيث تم إنشاء موقع خاص لعزلهم في مستشفى مصغر يتلقون فيه الرعاية الصحية اللازمة، وقد بلغ عددهم حتى الآن 20 مصابا، ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.