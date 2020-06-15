إصابات بؤرة “لالة ميمونة” في ارتفاع.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار كورونا في 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن الحصيلة الرسمية بشأن الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية في عدد من الجهات المملكة.

وسجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 65 إصابات جديدة مؤكدة، في بؤرة مهنية ليرتفع عدد الإجمالي في الجهة إلى 895.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جهة مراكش-آسفي سجلت 12 حالات مؤكدة، خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي في هذه الجهة إلى 1612 إصابة، حيث سجلت 10 حالات في مدينة مراكش وحدها، وحالتين في مدينة آسفي.

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وأما بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، فسجلت 5 إصابات جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 2911 مصابا؛ وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإصابات الجديدة في هذه الجهة رصدت فى مدينة الدار البيضاء.

وسجلت جهة طنجة-تطوان 9 إصابات، حيث ارتفع عدد الاصابات في الجهة إلى 1352 إصابة، هذه الإصابات الجديدة سجلت جمعيها في مدينة تطوان، بينما سجلت إصابة واحدة في جهة فاس-مكناس في بؤرة عائلية ليرتفع العدد في هذه الجهة، إلى 1055.

ويشار إلى أن باقي جهات المملكة لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الأخيرة.

