مصير “الحج”.. التوفيق: لا جديد وننتظر قرار السلطات السعودية

لا يزال مصير حجاج السنة الجارية معلقا، منهم الحجاج المغاربة، بينما تنتظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القرار الأخير من السلطات السعودية.

وقال محمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الاثنبن، في حديثه أمام مجلس النواب، إن مصير موسم الحج لا جديد فيه، ووزارته لا تزال تنتظر.

وأوضح التوفيق أن وزارته تلقت، خلال شهر مارس الماضي، مراسلة من وزير الحج السعودي، طلب فيها التريث في إمضاء العقود، المتعلقة بالإيواء، والإعاشة والنقل، والتي كان يتم إبرامها ثلاثة أشهر قبل موسم الحج.

وينتظر أن تحسم المملكة العربية السعودية في أمر موسم الحج، خلال الأسبوع الجاري، حسب تسريبات صحافية، وسط تصريحات لمسؤولي وزارة الحج السعودية، بكون الخيارات المفتوحة أمام المملكة، إما إلغاء الموسم، أو تخفيض أعداد الحجاج.