حصيلة جديدة لكورونا في المغرب.. 92 إصابة جديدة و63 حالة شفاء ولا وفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن إصابة 92 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 8885 حالة مؤكدة مع استبعاد 430387 حالة.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 63 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة السادسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7828 حالة بنسبة 88.1 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتستقر الحصيلة في 212 حالة في الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة.