ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، إلى حدود اليوم الاثنين، إلى 174 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة.
وبحسب مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، فإن مجموع الإصابات بلغ 252 حالة مؤكدة، فيما لا يزال 76 مريضا يتابعون علاجهم في وحدتي التكفل بمرضى الفيروس التاجي في كل من مستشفى للامريم في العرائش، والقصر الكبير.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات استقر في حالتين، منذ أزيد من شهرين.
وأبرز المسؤول نفسه أن مجموع الحالات المستبعدة من الإصابة بـ”كوفيد-19″ وصل إلى 5684 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر العرائش.. 6 حالات شفاء جديدة من “كوفيد-19” ترفع عدد المتعافين إلى 174 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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